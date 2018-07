Stop al rumore dei treni merce che percorrono di notte la Domodossola Milano. L’incontro tra il sindaco Gusmeroli e Rfi.

Stop al rumore dei treni

L’altro ieri il sindaco Alberto Gusmeroli ha incontrato i vertici di Rfi a Roma. Un tema era quello delle vibrazioni e dei rumori dei treni.

“Verranno effettuati interventi atti a diminuire vibrazioni e rumori, soprattutto per i treni merci notturni, che creano forti disagi ai cittadini. Interventi già nelle prossime settimane sia per le città sulla tratta Milano Domodossola che per la tratta Novara Domodossola”.

Le richieste su Arona

“Per Arona abbiamo ottenuto che entro il mese di agosto venga reso disponibile l’ascensore per diversamente abili al terzo binario della stazione. E prossimamente verrà realizzato il marciapiede adeguato ai diversamente abili tra via Monte Grappa e la stazione”.

Il sindaco e la consulente per la tratta Lisa Tamaro hanno chiesto maggiore comunicazione da parte di Rfi per guasti e ritardi.

“L’incontro si è concluso con l’impegno a verificare e valutare entro due mesi la realizzazione di quanto esposto e concordato”.