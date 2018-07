Studente aronese protagonista di un’esperienza unica: l’aspirante cardiochirurgo originario di Lesa si è trovato a tu per tu con alcune delle più brillanti menti scientifiche.

Studente aronese tra i Nobel della Medicina

Esperienza davvero unica quella vissuta da Andrea Amabile. Lesiano, studente in Medicina all’Università del Piemonte Orientale, è ex allievo dell’istituto Fermi di Arona. Unico italiano fa parte del gruppo di 600 giovani universitari, dottorandi o neo laureati selezionati in ben 78 atenei di tutto il mondo. A fine giugno hanno avuto il privilegio di trascorrere una settimana in compagnia di 38 premi Nobel della Medicina, tra seminari, conferenze e masterclass oltre naturalmente alle piacevoli pause a tavola. Il tutto nella suggestiva isola di Lindau, sul lago di Costanza, in Germania.

Incontri importanti

«Ho molto apprezzato l’incontro con Michael Young, Nobel per la medicina. Emozionanti anche le chiacchierate con Peter Agre vincitore del Nobel per la Chimica nel 2000. Interessanti anche le riflessioni fatte insieme a Steven Chu, Nobel per la Fisica nel 1997 ed ex segretario dell’energia durante il Governo Obama. Con lui ho parlato di energie rinnovabili oltre che della necessità per un ricercatore di avere sempre curiosità ed occhio critico nell’avvicinarsi alle nuove sfide».

Andrea, che attualmente è al quinto anno di Medicina e si laureerà il prossimo anno, andando poi a specializzarsi in Cardio-chirurgia pediatrica negli Stati Uniti, conclude: «Questa esperienza è stata per me molto formativa e di stimolo per il proseguimento della strada che ho scelto».

Nella foto Amabile con Young.