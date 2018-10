SuperEnalotto Jackpot sfiorato a Intra: vinti 20mila euro nella ricevitoria di piazza Cavour 12.

SuperEnalotto Jackpot

La fortuna ha fatto tappa in Piemonte nell’ultimo concorso del SuperEnalotto, è mancato solo un numero per centrare il Jackpot, ma a Intra (in provincia di Verbania) è stato realizzato un 5 da 20mila euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata al Bar Tabacchi in Piazza Cavour 12.

Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 47,6 milioni di euro, il secondo premio più alto in Europa e nella top 20 nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Piemonte il 6 manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni di euro a Castellazzo Bormida.

LEGGI ANCHE– SUPERENALOTTO LA DEA BENDATA BACIA NOVARA