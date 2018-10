Tartaruga nella vagina: ricoverata ad Arona di Tenerife una donna con dolori lancinanti alla pancia.

Tartaruga nella vagina

Una storia tanto curiosa quanto scioccante arriva dai “nostri gemelli” di Arona di Tenerife.

Una donna, con dolori lancinanti all’addome, si è presentata al pronto soccorso di Arona per effettuare una lastra.

La scoperta

I medici sono rimasti sbalorditi da quello che hanno trovato all’interno della donna: nella sua vagina, infatti, era presente una tartaruga morta.

La protagonista è una turista inglese di 26 anni che si trovava in vacanza alle Canarie. Ha raccontato ai medici di aver alzato un po’ il gomito durante un party in spiaggia e di essersi sentita male. Però, da lì in poi, non ricorda assolutamente nulla.

Le indagini

I medici dell’ospedale di Arona hanno avvisato subito le forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato un’indagine per ipotetica aggressione sessuale e stupro.

A riportare i dettagli della vicenda è il quotidiano spagnolo “El Pais”.