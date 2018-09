Tastierista Mauro Sabbione protagonista di un concerto unico al Circolo di Lesa il prossimo venerdì 21 settembre.

Tastierista di due gruppi cult in concerto nel Vergante

Sarà un evento unico e irripetibile quello che è in programma per venerdì 21 settembre, a partire dalle 21, davanti al Circolo comunale di Lesa. La scaletta proposta per il concerto dal titolo “88 tasti per Lesa”, non sarà infatti mai più riproposta. Ad interpretare i brani sarà il tastierista Mauro Sabbione, storico musicista dei Matia Bazar e dei Litfiba. L’evento è organizzato dal Circolo comunale lesiano in collaborazione con il Comune e l’associazione Terra di confine. Il concerto si terrà in piazza San Bernardino.

Una carriera unica

Mauro Sabbione è uno dei personaggi più eclettici ed emblematici della scena musicale italiana. Più volte, nel corso della sua storia artistica, ha segnato le vicende dei gruppi con i quali ha lavorato. Fu il suo arrivo in formazione, per esempio a segnare la svolta elettropop dei Matia Bazar con “Vacanze romane”. La band, fino a quel momento capace di un pop piacevole e ben eseguito, con lui si trasforma in un gruppo di qualità esaltando la vocalità di Antonella Ruggiero. Chiusa l’esperienza con i Matia Bazar lavora con l’etichetta alternativa IRA e si ritrova coinvolto in una nuova avventura con i Litfiba e di nuovo le sue tastiere portano fortuna. La band con l’album “El diablo” ottiene il suo primo grande successo commerciale. Poi comincia a viaggiare sulle sponde del Mediterraneo con il Melodrama Ensemble. Oggi è impegnato in mille progetti. Quello di Lesa è un regalo da non perdere.