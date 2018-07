Teatro sull’acqua Arona: tanti gli ospiti per la rassegna che si terrà dal 5 al 9 settembre.

Teatro sull’Acqua

Arona, città di teatro sul lago Maggiore, si prepara ad accogliere una nuova edizione del festival “Il Teatro sull’Acqua”, diretto da Dacia Maraini, in programma dal 5 al 9 settembre.

Tanto teatro, e tanti ospiti autorevoli per un evento che si colloca ormai tra i più interessanti nel panorama dei festival culturali italiani, e che inaugura anche uno spazio “Fuori Festival” con due ospiti d’eccezione. Gino Strada e Shirin Ebadi, premio Nobel per la Pace 2003, domenica 23 settembre.

E poi Massimo Cacciari, Paolo Giordano e Daria Bignardi, per citare alcuni ospiti.

Qui il programma completo www.teatrosullacqua.it