Tombaroli in Sicilia: c’è anche un 70enne di Carpignano tra le persone denunciate in una vasta operazione contro il saccheggio e la vendita di beni archeologici. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it.

Tombaroli in Sicilia: rubavano reperti e li rivendevano al Nord

Un 70enne di Carpignano finisce nei guai nell’ambito di una vasta operazione dei carabinieri del Nucleo tutela patrimonio. In tutto, si tratta di 23 indagati a vario titolo. Secondo le forze dell’ordine, un gruppo di persone rubava reperti in aree archeologiche protette in Sicilia e poi li rivendevano a collezionisti del Nord Italia e anche Europa, ben consapevoli della provenienza illecita. L’uomo di Carpignano sarebbe appunto uno di questi acquirenti, conscio di avere in casa oggetti trafugati da aree archeologiche. Gli è stata notificata l’ordinanza che prevede l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Qui potrà presentare le sue difese.