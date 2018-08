Torinese in vacanza si finge parlamentare per saltare la coda al Pronto Soccorso: denunciato dalla Polizia. Lo riportano i colleghi della nuovaperiferia.it.

Torinese in vacanza

Ha cercato di spacciarsi per un deputato, per cercare di eludere la coda al Pronto Soccorso dell’ospedale di Alghero, in Sardegna. E’ quato ha fatto un torinese in vacanza nella giornata di lunedì 20 agosto.

I fatti

E’ stato l’uomo stesso a chiamare la Polizia, chiedendo agli agenti di intervenire per permettergli di entrare al Pronto Soccorso. Una volta Giunti sul posto, però, gli agenti lo hanno identificato e verificato che a suo carico c’erano alcuni precedenti penali.

La denuncia

L’uomo è stato dunque denunciato per usurpazione di titoli ed onori da parte degli agenti del Commissariato di Alghero.