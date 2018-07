Totobaristi e gelatai: aumentano i protagonisti e le urne iniziano a riempirsi di voti. E’ una iniziativa di Giornale di Arona e Borgomanero Week.

Totobaristi e gelatai: di cosa si tratta

Sta già entrando nel vivo l’iniziativa di Giornale di Arona e Borgomanero Week battezzata «Totobaristi e gelatai». Gli iscritti sono saliti a 25 e le urne iniziano a riempirsi di voti. Sul numero in edicola da oggi potrete scoprire tutti i protagonisti e vedere come si compone la classifica provvisoria. Una classifica che potrà facilmente essere ribaltata grazie al tagliando da 5 punti. Una occasione da non perdere.

Possono partecipare, gratuitamente, tutti i baristi e gelatai, uomini e donne dei Comuni coperti dal Giornale di Arona e Borgomanero Week. I coupon si potranno ritagliare e compilare con i dati del/della barista preferito/a e quindi imbucare nelle apposite urne. Ecco dove: ad Arona nella redazione in via Gramsci, all’Edicola del lungolago e all’Edicola di via Milano. A Castelletto Ticino edicola bar Belgio di via Caduti della Libertà. E a Borgomanero edicola di piazza Martiri.

Classifica e premiazione

Ogni settimana verrà pubblicata la classifica dei più votati. Al termine verranno premiati i primi tre più votati durante una coinvolgente festa. Settimana dopo settimana pubblicheremo le loro foto e li intervisteremo così da offrire loro un piccolo momento di meritata visibilità. E al tempo stesso dare modo ai lettori di conoscerli meglio.

Come partecipare?

Basta contattarci sulla nostra pagina facebook Novaraoggi-Giornale di Arona o mandare una mail a redazione@giornalediarona.it o redazione@borgomaneroweek.it. E’ disponibile anche un contatto WhatsApp: 349.6540302. Ci occorrono nome e cognome del barista o gelataio, il nome del locale in cui lavora, una sua foto e un recapito telefonico.