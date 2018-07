Trasporto abusivo: 9mila euro di multa a camionista. Operazione della Polstrada di Romagnano sulla A26. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it.

Nei giorni scorsi una pattuglia ha fermato un bielorusso che è stato denunciato per trasporto abusivo. Nel suo camion stava trasportando materiale non dichiarato. Per questo ha avuto una multa di 9mila euro e il fermo del mezzo per tre mesi. E’ stato fermato all’altezza del casello di Arona.