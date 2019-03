Tredicino Arona, Roberto Claudi: “Errore umano dietro la gabbia aperta dell’Explorer”.

Si sono vissuti attimi davvero spaventosi questa settimana nel luogo che dovrebbe essere, per antonomasia, solo divertimento. Al Tredicino infatti, un’attrazione, l’Explorer, ha avuto un problema mentre era in funzione. Video e foto hanno documentato l’accaduto: una delle gabbie che compongono la giostra si è infatti aperta mentre le persone all’interno erano a testa in giù.

“E’ stato un errore umano – spiega Claudi responsabile dei giostrai – non si è trattato di una rottura strutturale ma ha sbagliato colui che alla fine passa a chiudere le grate in metallo: una di esse non si è agganciata perfetta e dunque, una volta in alto, si è aperta”. La paura è stata tanta ma Claudi spiega che nessuno ha rischiato: “Mi metto nei panni di coloro che erano a bordo e sicuramente si sono spaventati tantissimo e anche arrabbiati per l’accaduto. Però da giostraio posso spiegare che ogni persona che sale sull’Explorer è agganciata al sedile dal poggiatesta e non c’è possibilità che questo si apra: la gabbia è un elemento in più. Tant’è che nella versione più “evoluta ” della giostra, la gabbia in metallo neanche c’è e le persone sono solo affrancate al seggiolino. Insomma chi era a bordo non ha rischiato niente ma capisco la paura”.

