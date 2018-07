Turismo record per il comune di Arona nel primo trimestre del 2018.

Turismo record

“Con grande orgoglio ed emozione annuncio che i dati del primo semestre del 2018 evidenziano, dopo una crescita del 19,7% del turismo ottenuta nel 2017, un ulteriore incremento dell’8,5% delle presenze in Città rispetto all’anno precedente”.

Così il sindaco Alberto Gusmeroli

“Questo risultato eccezionale testimonia la cura, l’impegno e l’attenzione costante profusi da tutti per rendere sempre più attraente, viva, pulita e accogliente la Città. L’Amministrazione tutta, che non si è mai risparmiata in termini di tempo, energie, idee e coraggio, non può che essere orgogliosa di questo importante traguardo”.

“L’incremento delle presenze turistiche in Città è un risultato che significa soprattutto crescita economica, lavoro e occupazione, oltre che bellezza, arte, valorizzazione di tutto ciò che di meraviglioso la nostra Città e la nostra zona dei laghi possono offrire”.