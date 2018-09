Ultima tappa di settembre, dell’associazione Controtempo, per Area Sanremo Tour.

L’ultima tappa

L’Associazione è coinvolta nel tour, per Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta, dell’unico concorso per tentare di accedere a Sanremo Giovani. Quest’anno avrà tutta una “veste nuova”, dopo le scelte del direttore artistico Claudio Baglioni. Il 16 settembre prossimo, appuntamento presso L’Auditorium San Marco in via Roma 159 a Marcallo Con Casone (MI) a partire dalle ore 15.

La giuria, che selezionerà i ragazzi provenitenti dalla Liguria, dal vicino Piemonte e dalla Lombardia, sarà formata da personaggi nazionali del mondo della musica. Adriana Rombolà, discografica e talent scout, Luca Abbrescia volto de Il Milanese Imbruttito, conduttore televisivo ed esperto musicale, Mario Giordano, musicista, organizzatore di eventi musicali e cantante.

Il talent, come lo scorso anno, farà le selezioni in tantissime zone d’Italia. Dopo l’edizione di successo dello scorso anno con 104 tappe di Area Sanremo Tour tra Selezioni, Finali Regionali e Festival associati svoltesi in tutta Italia. 2.890 iscritti, dei quali 1.720 decretati idonei. Quasi 800 i giovani che sono arrivati a Sanremo per le semifinali e Finali di Area Sanremo.

Per accedere alle tappe di Preselezione (Eliminatorie), assolutamente gratuite per tutti gli artisti in età compresa fra i 16 ed i 36 anni, basta iscriversi su www.areasanremotour.it