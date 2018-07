Ultimo atto per la storica struttura scolastica di Arona, che chiude definitivamente i battenti.

Ultimo atto per il De Filippi

Sarà una cerimonia dal sapore decisamente agrodolce quella in programma per sabato 21 luglio al De Filippi di Arona. A partire dalle 10.30 infatti avrà luogo la cerimonia di consegna degli ultimi diplomi degli alunni. Un momento che avrà un duplice significato. “Sollecitati dall’Ufficio Scolastico Provinciale”, sottolinea il rettore don Alberto Brentegani, si svolgerà anche una cerimonia conclusiva. Un modo per siglare, dopo decenni, la fine delle attività educative dello storico istituto.

Una grave perdita

Chiude quindi la maggiore scuola cattolica della Diocesi. Una scelta presa da diverso tempo per ragioni di ordine soprattutto economico. La scuola che ha una storia incredibile: è nata infatti nel 1884. Negli ultimi 30 anni ha vantato la presenza di tre istituti superiori. I corsi della scuola ultimamente erano “Liceo Linguistico”, “Istituto tecnico per geometri” e Istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione.