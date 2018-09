Ultimo tagliando e ultima occasione per aiutare i propri baristi e gelatai preferiti a salire sul podio del gioco dell’estate promosso da Giornale di Arona e Borgomanero Week.

Ultimo tagliando: vale 5

Il nostro gioco dedicato ai baristi e gelatai dell’Aronese e del Borgomanerese nel corso di questa calda estate 2018 ha coinvolto molte persone. Settimana dopo settimana tanti hanno raccolto i coupon per votare i propri concorrenti preferiti. Ora il gioco è quasi agli sgoccioli, quindi è tempo di preparasi allo sprint finale. Quello pubblicato questa settimana è infatti l’ultimo tagliando e vale ben 5 punti. Preziosa occasione per conquistare posizioni in graduatoria o consolidare ulteriormente il proprio piazzamento.

I punti di raccolta e il termine

Chissà quindi quante sorprese potrebbe riservare la classifica definitiva. I voti si raccoglieranno fino a giovedì mattina, 20 settembre, alle 12, nei consueti punti di raccolta. Ricordiamo che i coupon si ritagliano e compilano e poi si imbucano nelle apposite urne: ad Arona nella redazione in via Gramsci, all’Edicola del lungolago e all’Edicola di via Milano. A Castelletto Ticino edicola bar Belgio di via Caduti della Libertà. E a Borgomanero edicola di piazza Martiri.

La classifica finale e definitiva verrà poi svelata durante una piccola cerimonia conclusiva che si terrà lunedì 24 settembre alle 17 presso il Jimmy’s Keiler di Arona in via Matteotti. In quell’occasione verranno premiati i più votati durante un simpatico momento di ritrovo e di condivisione.

Tutte le informazioni su Giornale di Arona e Borgomanero Week in edicola da oggi.