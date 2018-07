Una bomber del Vergante, Rossella Donderi, è approdata tra le fila della Juventus che milita in serie B.

Classe ’95, nata ad Arona, e ha poi vissuto nel Vergante fra Meina e Colazza. Rossella Donderi disputerà il prossimo campionato di serie B fra le fila della Juventus. Un salto di qualità importante per la giovane che ha iniziato ad appassionarsi al pallone fin da piccola.

“Ho passato gli anni di elementari e medie a giocare con i miei amici al campetto – racconta la ragazza – Solo in 4° elementare ho deciso di fare un anno di scuola calcio con i maschietti. E’ stata una scelta obbligata dato che in zona non esistevano giovanili femminili.

Ho smesso perchè mi sentivo un pesce fuor d’acqua in un mondo che in provincia appartiene solamente alla sfera maschile ed è carico di pregiudizi”.

L’intervista completa alla giovane sul Giornale di Arona in edicola.