Vco in Lombardia: legittimo il referendum. Luca Bona: “Ora il Piemonte si assuma le proprie responsabilità”.

Vco in Lombardia

La Cassazione ha dichiarato la legittimità del referendum per il passaggio del Verbano-Cusio-Ossola dal Piemonte alla Lombardia. Il referendum era stato chiesto formalmente dalla Provincia del Vco dopo la raccolta firme del Comitato promotore.

Così il consigliere regionale Piemontese Luca Bona

“Ora il Piemonte è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità davanti ad una scelta che avrà ripercussioni sulla vita di molti cittadini. Ma anche sull’economia delle comunità regionali e delle politiche di sviluppo.

Martedì è all’ordine del giorno un punto, che ho presentato come primo firmatario e che ha avuto il sostegno di molti colleghi che impegna la Giunta ad avviare le trattative per l “autonomia differenziata ai sensi dell’art. 116 della costituzione”. Come già fatto dall’Emilia Romagna e, dopo i referendum, da Lombardia e Veneto”.