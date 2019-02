Vigili del fuoco: un’iniziativa intrapresa dal sindacato autonomo Conapo.

Vigili del fuoco: omaggio al valore

La Segreteria Provinciale Conapo (sindacato autonomo Vigile del Fuoco) di Novara ha deciso di intraprendere un’iniziativa che possa ricordare il sacrificio dei molti pompieri periti durante attività operative di soccorso. Il Comune di Arona ha deciso di dare seguito a questa volontà deliberando di procedere all’intitolazione della rotatoria compresa tra corso Liberazione, via Matteotti e via Roma, alla memoria dei caduti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La Polizia Locale provvederà alla realizzazione e posa della targa stradale.

A un anno dall’annuncio

La rotonda intitolata ai Vigili del fuoco era stata annunciata a febbraio 2018 in occasione di un incontro tra il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli e una delegazione Conapo presieduta dal segretario provinciale, Alessandro Basile e dal Responsabile del Distaccamento VVF di Arona, Vigile Coordinatore Gianpiero Ferretti.. “Un gesto simbolico – aveva detto Gusmeroli – per significare la gratitudine della città verso questo corpo tanto importante”. In quell’occasione i rappresentanti dei pompieri avevano consegnato un documento di richiesta a carattere nazionale. Documento riguardante l’equiparazione retributiva e pensionistica con gli altri corpi dello Stato.