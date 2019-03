A quattordici anni a scuola con hashish e marijuana nello zaino. E’ successo in un istituto scolastico del torinese. A raccontarlo il colleghi de laprovinciadibiella.it

Droga nello zaino

Non ha nemmeno quindici anni la studentessa biellese finita nei guai nei giorni scorsi dopo essere stata trovata in possesso di droga a scuola.

A tradire la ragazza è stato il fiuto di un cane dell’Unità cinofila dei carabinieri di Volpiano, che nella giornata di lunedì si è presentata ai Salesiani di Vigliano Biellese (CnosFap) insieme ai militari dell’Arma del Nucleo investigativo di Biella e della stazione di Vigliano.

Il controllo, organizzato in accordo con il dirigente stesso dell’istituto professionale, è stato effettuato nell’ambito del progetto “Scuole Sicure”, iniziativa ideata per prevenire l’attività di spaccio di stupefacenti tra i giovanissimi, monitorando i luoghi sensibili.

L’ispezione

Durante uno dei passaggi il cane ha fiutato qualcosa nello zainetto di una quattordicenne. Al suo interno sono stati trovati due spinelli già pronti per essere fumati e circa un grammo e mezzo di hashish, suddiviso in tre dosi distinte, oltre a quattro bustine di cellophane trasparente, verosimilmente destinate al confezionamento.

Tutto il materiale è stato sequestrato dalle forze dell’ordine, mentre la ragazza è stata accompagnata in caserma. Perquisita da personale femminile, è stata trovata in possesso di altro stupefacente. Aveva un paio di grammi di marijuana nascosti nel reggiseno.