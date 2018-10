Addio a Monsignore Giovanni Battista Moretti: si è spento ieri alla casa di riposo di Meina.

Addio a Monsignore Moretti

Ieri mattina, lunedì 15, nella casa di riposo di Meina è mancato mons. Giovanni Battista Moretti, già Nunzio Apostolico, da tutti conosciuto e ricordato con grande affetto per la sua cordialità e disponibilità. Avrebbe compiuto 95 anni il prossimo mese di novembre. A lungo sorretto dal prezioso dono della salute, Monsignore – come molti lo chiamavano – ha iniziato ad avere problemi di salute nell’estate; la forte fibra ha ceduto nei giorni scorsi dopo il ricovero in cardiologia all’ospedale di Borgomanero.

Nato a Meina il 20 novembre 1923, è stato ordinato prete a Novara da mons. Leone Ossola il 28 giugno 1947. Parroco di Lovario e Ferruta dal 1947 al 1956, ha poi intrapreso la via diplomatica a Roma fino alla consacrazione episcopale avvenuta a Meina il 24 ottobre 1971.

I funerali

Il Vescovo presiederà la liturgia esequiale nella chiesa parrocchiale di Meina giovedì 18 ottobre che avrà inizio subito dopo la recita del rosario alle ore 15. Questa sera, mercoledì 17, alle ore 20, ci sarà la preghiera del rosario anche nella “chiesina” vicino alla casa di riposo.

