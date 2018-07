Addio ex consigliere comunale di Borgo Ticino: lutto per Ilvano Squaiella.

Addio ex consigliere: cordoglio a Castelletto e Borgo Ticino

La scomparsa improvvisa di Ilvano Squaiella, a 65 anni, ha colpito un po’ tutti, sia a Borgo Ticino che a Castelletto. E’ morto nella serata di sabato 7 luglio, lasciando un vuoto immenso in tutti coloro che lo conoscevano. In tanti lo ricordano a Borgo Ticino dove ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale. Ma anche al bar Belgio di Castelletto, dove ogni mattina si recava per fare colazione prima di andare al lavoro.

Una vita a Borgo Ticino divisa tra il lavoro da lattoniere e la famiglia

Ilvano Squaiella era originario di Uboldo, in provincia di Varese, ma si era trasferito a Borgo Ticino molti anni fa, quando era andato ad abitare con la sua amata compagna di una vita. Pur essendo un borgoticinese a tutti gli effetti, anche molto integrato nella vita del paese, non aveva mai perso il legame con le sue origini lombarde. Da qualche anno era in pensione, ma Squaiella ha sempre lavorato come lattoniere. Si occupava di tutto ciò che è fatto in rame ed era titolare di un’azienda del settore, con la quale si occupò anche del rivestimento del tetto del campanile del paese. A Borgo Ticino in tanti lo ricordano anche per la sua attività politica. Insieme al suo grande amico, l’ex sindaco Roberto Celesia, scomparso l’anno scorso, aveva amministrato il paese come consigliere comunale a cavallo del 2000.

Il ricordo degli amici del bar

Al bar Belgio di via Caduti sono in tanti gli amici che lo ricordano con grande affetto. “Era sempre il primo a presentarsi qui al bar – dicono i gestori Carlo Lorenzini e Monica Consoli – quando alzavamo la serranda era puntuale come un orologio. Alle 6.15 era qui e ci rallegrava con la sua carica di energia e di simpatia. Era un vero e proprio personaggio, una figura indimenticabile per tutti i frequentatori del nostro locale. Lo ricordiamo come un grande amico, una persona sempre disponibile e molto carismatica. Magari di primo acchito poteva sembrare un po’ burbero, ma era capace di parlare con chiunque. Scherzava sempre sulla sua cadenza lombarda, su quella parlata e quella mentalità così particolari che lo contraddistinguevano. Diceva che qui era solo un ospite, ma alla fine, dopo tanti anni, Borgo Ticino era diventata di fatto la sua casa, il suo ambiente naturale”.