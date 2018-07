Addio patron dello storico mollificio. Mauro Valli era imprenditore, papà e nonno.

Addio patron del mollificio

Mauro Valli si è spento a 79 anni dopo una lunga malattia che ha sempre affrontato con coraggio, determinazione e anche un pizzico di ironia. Nato nella Bassa Padana, ha vissuto la sua infanzia nelle risaie, poi a 17 anni è arrivato a Oleggio Castello e ha iniziato a lavorare in un mollificio a Somma Lombardo, appassionandosi di meccanica. Il suo spirito imprenditoriale lo ha convinto a lasciare quell’occupazione e a continuare da solo, con un laboratorio sotto la tettoia di casa. Era il 1965 quando è nato il mollificio come impresa individuale, nel 2016 l’azienda è cresciuta tanto da avere 150 dipendenti.

Il ritratto di un papà speciale

A parlare della figura dello storico imprenditore sono i figli Enzo, Marco e Christian. “E’ stato un padre autorevole, ma non autoritario, esempio di dedizione al lavoro, rispetto – dicono i figli – Ci ha insegnato che prima di chiedere bisogna dare perché quando dai, ricevi. Non serve essere attaccati ai beni materiali. Era ambizioso nel voler raggiungere i suoi obiettivi e felice di poter essere d’aiuto agli altri, con discrezione, in anonimato, lontano dalle luci della ribalta. Per lui era importante mantenere la parola data e fare tutto bene, con umiltà e forte senso del dovere. Anche in azienda ci ha indicato la strada e ci ha sempre lasciati liberi di scegliere, senza interferire. Era attaccato alla vita, la rispettava, amava vivere pienamente, e lo ha dimostrato fino alla fine, anche nella malattia”.

Il ricordo di un dipendente affezionato

Per i lavoratori del mollificio la scomparsa di Valli è un duro colpo. “Molte persone si lamentano della propria vita – scrive infatti Manuele Gargano – però poi incontri persone come il padre dei miei titolari che con tanto sacrificio e volontà ha deciso di fondare la sua azienda mettendosi in proprio, ho avuto modo di conoscerlo nel 2007, scherzarci e sentire le sue avventure: una persona formidabile e genuina che ha dato e continuerà a dare, tramite i sui figli, continuità e futuro ai propri dipendenti. Un gruppo di cui sono fiero di fare parte. Mauro è stato chiamato per l’ultimo viaggio, ma porterò nel cuore tutti i momenti vissuti. Ora potrà dirigere da lassù tutti noi. La vita bisogna viverla fino in fondo proprio come ha fatto lui”.