Allarme ad Arona: finti addetti del Medio Novarese svaligiano casa in via 4 Novembre.

Allarme ad Arona

Erano in due e si sono presentati al campanello di un anziano residente in via 4 Novembre ad Arona per effettuare dei controlli.

L’avviso sul sito del Medio Novarese Ambiente

“Si avvisa la cittadinanza di prestare attenzione poiché in questi giorni in via 4 novembre ad Arona due individui spacciandosi per addetti del consorzio rifiuti hanno svaligiato la casa di un anziano.

Questa la dinamica: si sono fatti aprire il cancello presentandosi in due e qualificandosi come addetti del consorzio per effettuare dei controlli sulla conformità dei cassonetti”.

Approfittando dunque dell’anziano hanno poi arraffato quanto possibile.