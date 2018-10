Allarme truffatori nelle aree di sosta dei centri commerciali: la polizia locale chiede ai cittadini di segnalare gli episodi e di prestare attenzione.

Allarme truffatori: l’allerta della polizia locale

E’ di questi giorni la segnalazione della polizia locale di Castelletto, che ha voluto ufficialmente mettere in guardia i cittadini da una truffa sempre più diffusa. Il luogo preferito dai malviventi per orchestrare i propri inganni sarebbe il parcheggio dei grandi supermercati del paese. Il copione è sempre lo stesso. Il truffatore si avvicina alle vittime malcapitate con la propria vettura e tramite un particolare rumore o una manovra affrettata, finge un incidente. Immediatamente poi chiede all’autista che si trova coinvolto nel sinistro un risarcimento in contanti.

I consigli della polizia locale

Dal momento che sembra che i casi di questo tipo si stiano moltiplicando, la polizia locale chiede ai cittadini di prestare la massima attenzione. Le vittime preferite dei truffatori sono gli autisti disattenti. Per questo, soprattutto nei parcheggi dei grandi centri commerciali è necessario stare allerta. Chi dovesse imbattersi in un episodio di quelli descritti dagli agenti della polizia locale è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine. E di denunciare quanto accaduto: ogni segnalazione può essere utile per riuscire a risalire ai responsabili delle truffe.