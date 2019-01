La vittima dell’incidente di oggi in Val Gardena è il 36enne Gabriele Torno di Pernate. Sarebbe precipitato per decine di metri su una cascata di ghiaccio che stava scalando, dopo essere stato travolto da una slavina. Il decesso, sempre secondo le prime informazioni, dovuto ai traumi riportati alla testa. Sul posto per gli accertamenti di rito, oltre al soccorso alpino che nulla ha potuto fare, anche i carabinieri.

Aveva 36 anni l’alpinista novarese morto oggi in Val Gardena. L’uomo sarebbe stato in compagnia di un amico, e stava scalando una cascata di ghiaccio a Vallunga, nella provincia di Trento. I due sono stati travolti da una slavina: l’amico è riuscito a salvarsi e ha dato l’allarme. Sul posto sono giunti gli uomini del soccorso alpino e un elicottero, ma per il 36enne non c’è stato nulla da fare.

