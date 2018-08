Arrivano i migranti anche a Pombia: l’annuncio del Comune online.

“E’ pervenuta la comunicazione – è l’avviso che si legge sul profilo Facebook del Comune di Pombia, pubblicato ieri, 31 luglio – che domani in giornata perverranno negli spazi affittati dalla cooperativa Versoprobo, i migranti assegnati dalla Prefettura alla stessa in base alle procedure di gara svolte e i punteggi assegnati. Si è provveduto quindi a richiedere la disponibilità degli amministratori della Cooperativa Versoprobo a partecipare a un’assemblea pubblica di presentazione e confronto con la cittadinanza tutta. L’assemblea è quindi convocata in data martedì 7 agosto ore 21 – Palatenda”.