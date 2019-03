Arona domani l’ultimo saluto a Paola Colombo: ha dato ripetizioni a generazioni di studenti aronesi.

Arona domani il funerale

È scomparsa ieri, lunedì 25 marzo all’età di 56 anni, Paola Colombo. Ha lavorato come Ricercatrice presso la Facoltà di lettere antiche dell’Universita’ di Milano ed era apprezzata ed amata da molti studenti di Arona.

Questa sera martedì 26 alle 18 si terrà il rosario in Collegiata mentre domani, mercoledì 27, alle 16.30 sempre nella Collegiata di Santa Maria, le esequie. Per volontà della stessa Paola i funerali si terranno nel pomeriggio proprio per dare la possibilità ai suoi amati ragazzi di partecipare.