Arona segnalati cinque ragazzi

Durante i controlli messi in atto lo scorso weekend dai carabinieri di Arona sono stati segnalati alla competente Prefettura cinque giovani del luogo. Questi erano di età comprese tra i 19 ed i 30 anni poiché trovati in possesso di una modica quantità di stupefacente. In tutto sono stati loro sequestrati gr. 9,3 di cocaina, gr. 8,5 di marjuana e gr. 0,5 di hashish.