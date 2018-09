Arrestato spacciatore sessantenne a Novara.

Arrestato spacciatore

Utilizzava l’età per passare inosservato e spacciare droga approfittando

dell’aspetto da tranquillo pensionato. Un novarese di 62 anni, E.C. è stato arrestato. L’azione è avvenuta nell’ambito dei continui controlli finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, degli agenti della Squadra Mobile. La suqdra, diretta dal vicequestore aggiunto Valeria Dulbecco, ha effettuato una perquisizione nell’abitazione di E.C., 62 enne novarese.

I fatti

All’interno dell’alloggio, nel quartiere Rizzottaglia, trovati circa mezzo chilo di hashish suddiviso in ovuli, quasi 15.000 euro in contanti provento dell’attività di spaccio, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi. Gli agenti hanno quindi arrestto E.C., quindi, per il reato di detenzione ai fini di spaccio, ed è stato condottoin carcere in attesa dell’udienza di convalida.