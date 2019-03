Auto a fuoco a Castelletto Ticino nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 marzo 2019.

Auto a fuoco

Oggi alle 16 una squadra dei pompieri di Arona è intervenuta per l’incendio di un’auto all’uscita dell’autostrada A26 in località Castelletto Sopra Ticino. La squadra ha provveduto a spegnere l’autovettura e mettere in sicurezza l’area coinvolta dal l’incendio. Sul posto anche la polizia stradale di Romagnano Sesia.