Cade da cavallo a Massino Visconti: per un grave trauma cranico interviene l’elisoccorso.

Grave trauma cranico dopo una caduta da cavallo

Un uomo di circa 34 anni è caduto da cavallo questa mattina, sabato 15 dicembre, in un centro ippico a Massino Visconti. L’uomo ha rimediato, nella caduta, un grave trauma cranico per cui è stato necessario l’intervento, in codice rosso, dell’elisoccorso del 118.

Eventuali aggiornamenti nelle prossime ore.