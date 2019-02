Camionista morto nell’incidente di Castelletto: abitava a Colazza anche se era originario di Messina.

Camionista morto

Si chiamava Gaetano Smedile, 53 anni, il camionista che ha perso la vita in un incidente sulla A26 a Castelletto nella serata di ieri, mercoledì 27 febbraio. Originario di Messina si era trasferito a Colazza e lavorava per una ditta di Invorio.

Il suo mezzo si è ribaltato in mezzo alla carreggiata. Il 118 di Arona giunto sul posto non ha potuto far altro che constatarne il decesso. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza l’area: il traffico in quel tratto della A26 è stato infatti interrotto per circa un’ora.