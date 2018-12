Carabinieri prendono documenti al comune di Belgirate e alla sede dell’Unione dei Comuni collinari del Vergante.

Carabinieri prendono documenti su mandato della Procura

Ha sicuramente fatto notizia l’operazione condotta dai carabinieri della stazione di Stresa, che nella settimana appena conclusa sono intervenuti in municipio a Belgirate. Su mandato della Procura di Verbania hanno richiesto e ottenuto numerosi documenti economici. L’operazione ha riguardato anche la sede dell’Unione dei comuni collinari del Vergante, a Lesa.

Al centro degli accertamenti condotti dall’Arma ci sono probabilmente i versamenti per l’Unione

Sulla vicenda i carabinieri mantengono il massimo riserbo, dal momento che le indagini sono probabilmente ancora in corso. Secondo quelle che sono le prime indiscrezioni però, sembra che l’obiettivo dell’operazione dei militari fosse una verifica sui versamenti di Belgirate relativi ad alcuni servizi associati. “Almeno per quanto riguarda la sede dell’Unione a Lesa – dice il sindaco lesiano Roberto Grignoli – non si è trattato di un sequestro. I carabinieri hanno semplicemente richiesto l’accesso ad alcuni documenti. Non sappiamo con precisione quale sia l’oggetto delle indagini: come è comprensibile in questi casi l’Arma mantiene il massimo riserbo su ciò che accade”.