Castelletto in lutto per Daniela Cappellari. E’ stata consigliera comunale e sindacalista alla Imit.

Castelletto in lutto per una donna decisa e coraggiosa

In tantissimi hanno voluto essere presenti lunedì 18 febbraio nella chiesa di Santa Maria d’Egro, quando è stato celebrato il funerale di Daniela Cappellari. La donna, 65 anni, è scomparsa a causa di una malattia che in breve tempo non le ha lasciato scampo. Ex consigliera comunale, attivista del Pci della prima ora, Cappellari era estremamente conosciuta a Castelletto e nei dintorni. Ha lavorato per tutta la vita alla storica fabbrica Imit, dove ha ricoperto anche importanti ruoli sindacali. Ma soprattutto Cappellari ha speso la sua vita intera per sostenere le donne e soprattutto le donne del paese.

Un impegno costante per la questione sociale

“Ha svolto un’intensa attività sindacale alla Imit – dicono gli amici di sempre – soprattutto negli anni ‘70. Si è iscritta al Pci ed è rapidamente diventata una militante del partito sempre presente in tutte le iniziative locali e provinciali. Per lungo tempo ha scritto anche sul giornale comunale, ed è stata autrice di numerosi articoli sui problemi locali. Era anche una ottima disegnatrice di vignette e in questa sua attività era diventata brava prendendo esempio dagli artisti della scena nazionale o inventando personaggi completamente nuovi”. Nelle fila dell’Unione donne italiane (Udi) si è battuta a lungo per l’emancipazione femminile e in generale per i diritti di tutte le donne, contro la violenza di genere e il femminicidio.

La parentesi in consiglio comunale e l’esperienza alla Festa de l’Unità

In molti poi la ricordano per i cinque anni passati in consiglio comunale. C’era lei infatti, a reggere la responsabilità dell’opposizione consiliare dai banchi del Pci tra il 1980 e il 1985. Negli anni cioè, nei quali sotto l’Amministrazione di De Lucia, i comunisti erano stati estromessi dalla maggioranza con un’inedita, a livello castellettese, alleanza tra socialisti e democristiani. Cappellari non si è mai sposata e non aveva figli. “E’ stata sempre presente a tutte le feste de l’Unità ai Ragni e al parco comunale – ricordano i compagni di partito – lavorava sempre dietro ai fornelli della cucina e amava disegnare le immancabili figure satiriche. Pur lavorando in fabbrica non smise mai di interessarsi agli studi e si rimise sui libri, arrivando a conseguire il diploma. Era una donna molto preparata ed estremamente interessata da ciò che la circondava”.