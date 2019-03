Castelletto sequestrato studio dentistico abusivo: la scoperta da parte della guardia di finanza. In loco anestetici scaduti.

Castelletto sequestrato studio abusivo

I finanzieri della compagnia di Borgomanero hanno individuato e sequestrato uno studio dentistico abusivo.

Infatti, il titolare, intestatario di partita i.v.a. per l’esercizio dell’attività di odontotecnico, è risultato privo dei prescritti titoli abilitativi e delle relative autorizzazioni previste dalla legge per l’esercizio della professione medica.

L’ispezione

Nel corso dell’ispezione i finanzieri hanno constatato che nello studio erano presenti numerosi clienti in sala d’aspetto mentre in una stanza adibita a vero e proprio studio dentistico l’indagato, con tanto di camice, era intento ad operare su una paziente accomodata sul lettino.

Al termine dell’attività sono stati sequestrati la poltrona, la strumentazione medico chirurgica funzionale all’esecuzione di interventi odontoiatrici come, ad esempio, installazione impianti e cure dentarie varie nonché farmaci di vario tipo, tra cui anestetici scaduti. Complessivamente sono stati sequestrati beni per un valore di circa € 90.000.

Non sono stati rinvenuti apparecchi dedicati alla sterilizzazione degli strumenti chirurgici, se non liquidi quali candeggina ed acqua distillata.

L’immobile, inoltre, è risultato privo di servizi igienici, acqua corrente ed è stata rilevata l’assoluta mancanza del rispetto delle basilari norme igienico sanitarie previste per l’esercizio di attività Sanitaria.

I compensi

Le precarie condizioni igienico-sanitarie rilevate hanno reso necessario l’inoltro di una segnalazione alla competente a.s.l. Il titolare dello studio dentistico è stato segnalato all’autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione medica. Nei suoi confronti sono altresì in corso accertamenti allo scopo di ricostruire compiutamente, anche sulla base della documentazione rinvenuta nel corso dell’intervento, i compensi dallo stesso percepiti e non dichiarati al fisco.