Cerca di salvarsi dal rogo gettandosi dal balcone: muore 21enne

Non ce l’ha fatta, la giovane ligure ricoverata al “Parini” dopo essere caduta dal terzo piano di una palazzina ad Antey-Saint-André, nel tentativo di fuggire dalle fiamme divampate nella mansarda in cui era con il fidanzato. Micaela Cheli, 21 anni, di Cavi di Lavagna è morta durante la notte nel reparto di rianimazione, dov’era in prognosi riservata da ieri, sabato 23 febbraio. Nell’urto al suolo, da un’altezza di una decina di metri, aveva battuto violentemente il capo sul selciato.

Le sue condizioni erano parse disperate già ai primi soccorritori del 118 arrivati sul luogo, poco dopo le 5.20, ora in cui è scoppiato l’incendio, con le fiamme notate da un vicino che ha dato l’allarme. Ad Antey-Saint-André, in Valle d’Aosta, la ragazza era salita con il 24enne che da tempo era suo compagno, Matteo Tugnoli, nipote della proprietaria dell’alloggio trasformato in inferno dal muro di fuoco e dalla coltre di fumo.

Anche Matteo ha tentato di salvarsi calandosi dalla finestra al terzo piano, ma è stato più fortunato: un balcone al piano sottostante ne ha attutito la caduta, evitandogli traumi significativi. E’ stato dimesso nel pomeriggio dall’ospedale. Pur non avendo riportato gravi conseguenze fisiche è pesantemente sotto choc per l’accaduto: per tutto il giorno è stato assistito da una psicologa dell’emergenza.

Ad Aosta, in giornata, sono giunti i parenti dei due ragazzi e quelli di Leonardo Bertucci, 22enne di Cicagna il terzo giovane che si trovava nell’alloggio e che è riuscito ad uscire dalla porta d’ingresso.

