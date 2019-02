Comignago scontro fra moto e camion: ferito un centauro 40enne trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Borgomanero.

Un centauro 40enne è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 19 febbraio in seguito a un incidente. Per cause ancora al vaglio della polizia stradale la sua moto e un camion sarebbero entrati in collisione. L’uomo è stato poi portato in ospedale con un codice giallo.

Immagine di repertorio.