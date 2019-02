Condannato pusher dormellettese. Il 32enne di origine albanese ha patteggiato 11 mesi e 800 euro di multa.

Condannato pusher attivo a Dormelletto

Processato con rito direttissimo in tribunale a Verbania, Dritan Brunga, 32enne di origine albanese arrestato a fine gennaio dai carabinieri di Arona, ha patteggiato 11 mesi e 800 euro di multa, pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziario. La sentenza davanti al giudice Raffaella Zappatini è arrivata lunedì 11 febbraio. A difendere l’imputato l’avvocato Mario Monteverde, che ha concordato la pena con il pubblico ministero, Anna Maria Rossi.

La cocaina era nascosta in casa

A inizio 2018 i militari aronesi avevano trovato 17,93 grammi di cocaina nell’appartamento di Dormelletto in cui Brunga era ospite con la famiglia. Lo stupefacente si trovava in 30 involucri di cellophane, occultati in due contenitori di plastica, pronto per essere venduto agli assuntori di droga della zona e non soltanto. A indirizzare i carabinieri proprio in quell’appartamento (dove erano stati sequestrati anche 1.200 euro in contanti) era stata una soffiata. A confermare l’attività di spaccio erano stati invece gli stessi clienti dell’uomo, rintracciati tramite il telefono cellulare di Brunga.