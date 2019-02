Contro furti e truffe cinque incontri informativi. E l’ultimo caso segnalato in paese è avvenuto nella notte: i proprietari dell’abitazione si trovavano in casa.

Contro furti e truffe l’informazione può fare molto

E’ stata presentata in questa settimana la nuova iniziativa lanciata dal Comando dei carabinieri in collaborazione con il Comune di Castelletto. Per contrastare il fenomeno delle truffe e dei furti in abitazione infatti, è stato organizzato un ciclo di incontri informativi con la popolazione. L’iniziativa è dedicata principalmente agli anziani, ma si rivolge un po’ a tutti i cittadini interessati a parlare della questione. L’obiettivo è quello di fornire consigli utili e accorgimenti da mettere in atto per contrastare furti in abitazione e le tipologie più diffuse di truffe.

Ecco come e dove si terranno gli incontri

Il calendario degli incontri studiato dall’Amministrazione è stato pensato con l’idea di coinvolgere tutti i cittadini del paese, decentrando la sede degli appuntamenti per consentire a tutti di partecipare. Gli incontri si terranno quindi in luoghi simbolici per i singoli rioni, con l’eccezione di Dorbié, i cui abitanti saranno invece chiamati a partecipare alle conferenze alla sede dell’Auser e in municipio. Nello specifico si inizierà mercoledì 13 febbraio in municipio alle 10.30. Poi si proseguirà, sempre alle 16.30, giovedì 14 nella sede dell’associazione della frazione Glisente, martedì 19 all’oratorio del Cuore Immacolato di Maria (rione Brabbia), mercoledì 20 all’ex scuola di Pozzola (rione Beati-Pozzola), giovedì 21 alla sede dell’Auser in centro.

In paese sono molti i furti segnalati

Nell’ultimo periodo sono numerosi i casi di furto segnalati dai cittadini. L’ultimo risale a questa notte. “Via Aronco – scrive un cittadino sui social e nella pagina dedicata Segnalazioni: basta ladri a Castelletto Ticino – hanno provato a entrare in casa mia. Eravamo in casa. Ore 2.20 circa”.