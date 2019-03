Dentista abusivo: ecco dov’era lo studio degli orrori. Al suo interno i finanzieri di Borgomanero hanno trovato condizioni igieniche pessime.

Dentista abusivo

Aveva scelto bene la “location” per la sua attività abusiva: un luogo di passaggio e accanto a un altro studio dentistico perfettamente in regola. Nel complesso commerciale sul Sempione, accanto all’entrata dell’Imai, ci sono infatti ora i sigilli alle vetrate dopo l’intervento dei militari. Non un’insegna, non una pubblicità e nemmeno risultava dalle ricerche su google. Eppure lo studio degli orrori era frequentato.

Ricordiamo, fra le altre cose, che il locale non disponeva di servizi igienici e neanche di strumenti utili alla sterilizzazione delle attrezzature utilizzate.

SUL GIORNALE DI ARONA IN EDICOLA DA OGGI, VENERDI’ 8 MARZO, TUTTI I DETTAGLI.