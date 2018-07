Derubavano turisti nei locali sul lungolago: finiscono in manette i componenti di una banda di malviventi.

Derubavano turisti ignari

La sera del 25 aprile due cittadini algerini sono stati tratti in arresto, in flagranza di reato, all’esterno di un noto ristorante che si affaccia sul lungolago di Arona. Avevano infatti appena messo a segno l’ennesimo furto con destrezza, ai danni di un avventore del locale. La malcapitata vittima stava cenando in compagnia di amici e aveva appeso il proprio borsello alla spalliera della sedia. I due borseggiatori si erano seduti a un tavolo nei pressi e, con straordinaria abilità, approfittando della confusione, avevano aperto quel borsello, asportando il contenuto del portafogli. Uno dei due colpevoli era un 39enne domiciliato a Verbania, mentre l’altro di due anni più giovane risultava proveniente dalla Spagna.

L’intervento delle forze dell’ordine

Ma la scena non era sfuggita agli agenti della Mobile che già da giorni pedinavano la vettura adoperata dai due algerini, insospettiti dalla targa francese. Entrambi, non appena lasciato il ristorante, erano stati fermati e ammanettati. Nell’albergo dove alloggiava uno dei due ladri, sono poi stati trovati e sequestrati oltre seimila euro in contanti, ritenuti provento di una serie di furti pregressi. Nella stessa camera sono stati anche rintracciati altri due algerini, a quanto pare parte della banda e per questo denunciati.