Donna novarese muore dopo malore in una piscina termale. La tragedia ha coinvolto una 71enne di Bellinzago. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it

Donna novarese muore dopo malore in una piscina termale

Era stata con la famiglia ad Abano Terme lo scorso dicembre. Per cause ancora da chiarire la donna sembra sia rimasta troppo a lungo sott’acqua prima che qualcuno capisse che stava accadendo qualcosa di strano. I soccorsi hanno portato la donna fuori dall’acqua in codizioni critiche. Dopo la corsa all’ospedale di Abano Terme, la famiglia aveva deciso di far trasferire la donna all’ospedale Maggiore di Novara. Pochi giorni fa la 71enne si è spenta senza riprendere mai conoscenza. Ora le autorità competenti indagano sulla vicenda.

Foto d’archivio