Epifania: tutti gli eventi del Novarese

Novara

Rifugio Enpa – strada del Gazzurio. Dalle 14.30 alle 17 apertura straordinaria del rifugio per conoscere cani e gatti in cerca di una famiglia e per festeggiare insieme la Befana che regalerà caramelle ai più piccini.

Oleggio Castello

Pro Oleggio Castello. Grande Tombola della Befana alle 14.30, con la premiazione del concorso “L’albero più bello”.

Momo

Tombola della Befana nel teatro comunale a partire dalle ore 15. Durante l’evento si esibirà il gruppo Asd Twirling di Santa Cristina.

Borgomanero

Alle 15.30 ritrovo nella Collegiata benedizione dei bambini e Sacra Rappresentazione per aspettare tutti insieme l’arrivo della Befana in piazza Martiri.

Galliate

La nona corsa della Befana avrà inizio con il ritrovo alle ore 9 nella Sala Consiliare del Castello, partenza alle 10 per un percorso di 10 km da piazza Vittorio Veneto. Alle 14.30, la chiesa di San Rocco propone un percorso meditativo per le vie e le chiese del paese che terminerà alla Chiesa Parrocchiale.

Casalvolone

Dalle 15.30 nell’oratorio del paese grande tombola ricca di premi offerti dagli esercizi commerciali e dai cittadini del paese. Ad animare la festa le befane e una golosa merenda.

Bogogno

Il centro sociale di via Marconi 1 ospiterà il Mago Ale dalle 15 per un pomeriggio da passare in compagnia per salutare al meglio le feste.

Arona

Dalle 10.30 alle 17 al Largo Alpini si terrà Pompieropoli, manifestazione in cui bambini e ragazzi potranno partecipare a percorsi, spegnere fuochi controllati e imparare la teoria della prevenzione. A seguire l’arrivo della Befana

Cavaglio d’Agogna

La processione col Bambinello partirà alle 15 dalla Chiesa Parrocchiale per terminare all’oratorio della Madonna della Neve.

Gattico

Alle 15 inizierà la rappresentazione dell?epifania con l’arrivo dei Re Magi in Chiesa Parrocchiale. La festa continuerà con la premiazione dei presepi dei rioni a cura dell’Avis di Gattico e terminerà con l’arrivo della Befana.

Trecate

Al teatro Silvio Pellico dalle 15 inizierà la grande tombola in onore della Befana in collaborazione con l’oratorio San Giuseppe.