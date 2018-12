Fanno buco alla scuola primaria di Divignano per tentare di rubare dalle aule dell’istituto.

Fanno buco nel muro della primaria

E’ con un post del profilo ufficiale del Comune che l’Amministrazione di Divignano ha reso noti i particolari dell’episodio verificatosi nella scuola primaria del paese. Era la notte tra venerdì 7 e sabato 8 dicembre infatti, quando un gruppo di ladri, tre secondo le informazioni raccolte, è penetrato nel’edificio scolastico con l’intenzione di compiere un furto. Non è ancora chiaro quale fosse l’obiettivo del colpo, ma i malintenzionati si sono diretti subito verso le aule che contengono i dispositivi maggiormente tecnologici.

Sfondano il muro con delle mazze

I ladri hanno agito in modo decisamente insolito. “Non riuscendo poi ad entrare in due aule – recita il post scritto dai rappresentanti dell’Amministrazione – quella coi computer e quella con lavagna interattiva, perché chiuse da porte blindate, hanno con una mazza fatto due buchi nei locali vicino per accedere alle aule senza però prendere nulla”.

La situazione è tornata alla normalità

L’Amministrazione tiene a precisare però che le condizioni di sicurezza dell’istituto sono tornate alle normalità e che oggi, lunedì 10 dicembre, le lezioni si svolgeranno come di consueto. “Il nostro sindaco – scrivono infatti sempre sul profilo del Comune – con parte dell’amministrazione ha già provveduto a dare una sistemata alle aule per permettere il regolare svolgimento delle lezioni lunedì mattina”.