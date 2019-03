Fermato a Castelletto il cittadino di origine marocchina residente a Nebbiuno che stava trasportando un chilo di hashish.

Fermato a Castelletto dopo il tentativo di fuga

I carabinieri della Compagnia di Arona lo hanno fermato a Castelletto, nella giornata di mercoledì 18 marzo, mentre stava guidando la sua automobile. L’uomo poi arrestato, M. M. le sue iniziali, un cittadino di origine marocchina classe 1980, pregiudicato e residente a Nebbiuno, è finito nei guai per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lo scorso ottobre era già stato fermato dagli uomini del Nucleo operativo e Radiomobile di Arona perché trovato in possesso di 11 grammi di cocaina, di diverso denaro in contante e di numerosi telefoni cellulari.

Prima il tentativo di fuga, poi l’arresto

Una volta che è stato fermato a bordo della propria auto dai militari, l’uomo ha tentato la fuga. cercando di gettare anche un pacco dall’auto in corsa. Ma i carabinieri sono riusciti a recuperare l’involucro, che al suo interno conteneva diversi panetti di hashish. Un successivo controllo sul mezzo ha portato i carabinieri a trovare a bordo numerosi capi di vestiario di marca, tra i quali anche alcune scarpe di marca Nike. Sono in corso ulteriori accertamenti per cercare di capire quale possa essere la provenienza di quei capi. Nel frattempo l’uomo è stato associato alla Casa circondariale di Novara a disposizione dell’autorità giudiziaria.