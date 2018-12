Furto a scuola: sotto accusa è finito un ragazzo di 24 anni, che si è sempre detto estraneo alla vicenda. Giovedì 13 è attesa la sentenza.

Furto a scuola: il caso in tribunale

Era il 2013 quando nella scuola di Borgo Ticino si verificarono alcuni furti di materiale didattico e informatico. I ladri erano entrati in azione di notte, avevano rotto una finestra e da lì erano entrati nell’edificio. L’ultima di quelle incursioni avvenne la sera del 31 luglio del 2013.

A processo un 24enne borgoticinese

Per alcuni di quei fatti è ora a processo un 24enne, residente in paese, che proprio quella sera, quella del 31 luglio, era stato visto da un passante mentre si trovava nel parcheggio della scuola insieme ad altri ragazzi. Nell’ultima udienza il pm ha chiesto per lui la condanna a 1 anno e 1.500 euro di multa. Il ragazzo, per parte sua, si è sempre dichiarato estraneo a quella vicenda. Si torna in aula il 13 dicembre per la sentenza.