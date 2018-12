Furto alla materna di Pisano: dopo alcuni mesi dall’episodio il giudice opta per l’assoluzione e scagiona l’addetto ai lavori socialmente utili.

Furto alla materna: assolto il giovane sotto accusa

Assolto il trentenne che lo scorso febbraio era stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di aver rubato nella scuola dove stava svolgendo lavori di pubblica utilità. Si tratta di G. F., classe 1988, residente a Ghevio, nell’alto Vergante, con alcuni precedenti alle spalle. La vicenda, resa nota in seguito alla pubblicazione di un comunicato dei carabinieri, aveva fatto molto discutere in paese e in tutta l’area del Vergante.

I fatti al centro del processo

All’epoca dei fatti il giovane era stato condannato a svolgere alcune ore di lavori socialmente utili presso la scuola per l’infanzia di Pisano. Una mattina, questo almeno secondo l’accusa, approfittando di un momento di distrazione di due collaboratrice domestiche, aveva sottratto loro i rispettivi portafogli. Ad aprile 2018 l’imputato era poi stato denunciato all’autorità giudiziaria dai carabinieri di Lesa che avevano svolto le indagini. Mercoledì 5 dicembre è arrivata la sentenza di assoluzione, al termine del processo di primo grado svoltosi al tribunale di Verbania: giudice Maria Rosa Ceriotti, pm Laura Carrera.

Il commento dell’avvocato

Al termine della vicenda giudiziaria si è espressa anche l’avvocato del giovane sotto accusa, la legale Eleonora Rotondi di Arona. “Secondo l’accusa il mio cliente aveva rubato una banconota da 50 euro e sottratto una carta di credito utilizzata per giocare a poker on line, ma era tutto falso, tanto e vero che è arrivata l’assoluzione piena. E’ una storia che il mio assistito ha vissuto male, abitando in un piccolo posto e svolgendo lavoretti da idraulico presso le case del paese. Lui si è dichiarato innocente sin dall’inizio, ora pubblicando la notizia della estraneità ai fatti, confido nella sua piena riabilitazione sociale. E’ un ragazzo che ha combinato qualche piccolo guaio quando era ancor più giovane, ma certamente non è un delinquente”.