Gattico Daniele Godio, padre di quattro figli, è morto mentre stava portando un albero.

Tutto il paesino in provincia di Novara è rimasto sconvolto alla notizia dell’improvvisa morte di Daniele Godio. L’uomo, 54 anni, padre di 4 figli e molto noto a Gattico, è stato vittima di un fatale incidente mentre stava tagliando il ramo di una pianta. Portato al pronto soccorso da uno dei figli per lui non c’è stato nulla da fare. L’uomo gestiva la vasta azienda agricola del padre Luigi.

