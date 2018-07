Gli regala la pizza ma è troppo piccola: la tira in faccia al suo benefattore. E’ accaduto nella panetteria Blatto di Torrazza Piemonte.

Arrivato in Italia con il classico barcone. Hassane, 22 anni, nazionalità egiziana, da qualche tempo domiciliato a Novara. Nel suo girovagare tra le città piemontesi, da Novara aIvrea, venerdì 13 luglio ha scaldato (non poco) il clima di Torrazza Piemonte. Forse per caso, o forse dopo essere stato cacciato da altri negozi o bar, le cronache registrano il suo ingresso nella panetteria «Russo» di via Mazzini, a pochi metri dall’incrocio con via Roma. Qui, senza curarsi della presenza di altre persone in attesa di essere servite dalla commessa, inizia a chiedere insistentemente da mangiare, ripetendo di avere fame e nessun soldo in tasca. Impietosito, un cliente si offre di comprargli un pezzo di pizza, subito incartata e consegnata.

…E’ troppo piccola, la tira in faccia al suo benefattore

