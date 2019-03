Incidente a Lesa: è morta la donna che era al volante. Si tratta di una signora 75ennedi Arona.

Incidente a Lesa

Non ce l’ha fatta la donna che l’altro giorno ha provocato un incidente a Lesa. Poco prima dello schianto, frontale, la signora aveva avuto un malore. Così ha perso il controllo della propria vettura finendo contro un’altra che sopraggiungeva dalla corsia opposta. Il guidatore dell’altro veicolo non ha riportato conseguenze. La donna invece, 75enne di Arona, era stata portata in codice rosso all’ospedale Maggiore di Novara. E’ spirata nella notte.